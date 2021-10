Stasera in tv, oggi lunedì 25 ottobre su Italia 1 «Final Score - L'ultima partita»: curiosità e trama del film con Pierce Brosnan

Lunedì 25 Ottobre 2021, 14:50

Stasera in tv, lunedì 25 ottobre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Final Score - L'ultima partita» del 2018. Terzo lungometraggio diretto dal regista inglese Scott Mann. Tra i protagonisti Dave Bautista, Pierce Brosnan e Ray Stevenson.

La trama

Un gruppo di terroristi prende d'assalto uno stadio di Londra occupato da 35mila persone durante una partita di calcio. L'ex soldato Michael Knox, presente alla partita, dovrà compiere una missione eroica per sventare l'attentato e salvare tantissime vite umane, compresa la sua.

Curiosità

Il film è stato annunciato per la prima volta nel febbraio 2016, inizialmente chiamato «Die Hard in a football stadium». Il soggetto è stato scritto da The Lynch Brothers e prodotto da Signature Films e The Fyzz Facility, insieme anche alla produzione esecutiva di Highland Films Group con un budget di $ 20 milioni.

Nel luglio 2016, Dave Bautista e Pierce Brosnan sono stati annunciati come parte dell'headliner cast, di cui hanno fatto parte anche Julian Cheung, Russell Phillips e Alexandra Dinu, con il regista Scott Mann al timone.

Nel giugno 2018, Sky Cinema ha rilasciato un teaser trailer, insieme all'annuncio che il film sarebbe uscito nel Regno Unito e in Irlanda il 7 settembre 2018.

