Stasera in tv, oggi lunedì 25 ottobre su La7 «The Interpreter»: curiosità e trama del film con Nicole Kidman

Lunedì 25 Ottobre 2021, 14:50

Stasera in tv, lunedì 25 ottobre, andrà in onda su La7 alle 21:10 il film «The Interpreter» del 2005. Diciannovesimo lungometraggio diretto dal regista statunitense Sydney Pollack. Tra i protagonisti Sean Penn, Nicole Kidman e Catherine Keener.

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

APPROFONDIMENTI AMICI Amici 21, Todaro e Francesca Tocca si baciano BALLANDO CON LE STELLE Mietta non vaccinata per "problemi di salute" DOMENICA IN Merlino: «Tardelli 48 ore dopo il nostro primo bacio si... TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto

La trama

Silvia Broome, interpretata da Nicole Kidman, brillante traduttrice presso le Nazioni Unite, ascolta per puro caso una conversazione in un raro dialetto. Con suo grande orrore, scopre che è in atto un complotto per uccidere il presidente di un piccolo Stato africano. La donna si rivolge all'F.B.I. che le assegna un agente di scorta: Tobin Keller. Ma, man mano che Keller scava nel passato di Silvia, cresce in lui il sospetto che la donna sia, in realtà, coinvolta nell’organizzazione dell’attentato.

Chi l'ha visto, Federica Sciarelli legge il messaggio intimidatorio (pieno di parolacce) in diretta tv

Curiosità

A trent'anni di distanza da "I tre giorni del Condor", Sydney Pollack ritorna al thriller, strizzando l'occhio a Hitchcock.

Nel settembre del 2004 l'Herald, un quotidiano controllato dal governo zimbabwese, ha attaccato il film definendolo un'opera anti-Zimbabwe appoggiata dalla Central Intelligence Agency (Cia). La pellicola, tuttavia, è stata approvata dalla commissione nazionale per la censura che ne ha permesso la distribuzione. Chen Chimutengwende, ministro dell'Informazione e della Pubblicità, ha dichiarato: «Il film sostenuto dalla CIA mostra che i nemici dello Zimbabwe non si fermano».

Un posto al sole, cambio di orario per la storica soap. Cast in rivolta: «Una scelta suicida»