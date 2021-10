Stasera in tv, oggi lunedì 25 ottobre su Rai 2 «Un fidanzato per mia moglie»: curiosità e trama del film con Geppi Cucciari

Lunedì 25 Ottobre 2021, 14:41

Stasera in tv, lunedì 25 ottobre, andrà in onda su Rai 2 alle 23:05 il film «Un fidanzato per mia moglie» del 2014. Terzo lungometraggio diretto dal regista italiano Davide Marengo. Tra i protagonisti Dino Abbrescia, Geppi Cucciari e Paolo Kessisoglu.

La trama

Camilla, interpretata da Geppi Cucciari, è una donna sarda e fa la dj alla radio. Per sposare il suo fidanzato Simone, lascia amici, lavoro e terra natìa e parte alla volta di Milano, dove lui vive e lavora in una concessionaria di auto vintage. Due anni dopo il sogno di felicità tra i due sembra andato in frantumi. Non riescono più a comunicare e per di più Camilla non è riuscita ad ambientarsi nella nuova città ed è ogni giorno più depressa. Per scuotere un po' la situazione Simone prende una decisione che avrà esiti a dir poco tragicomici: assolda Il Falco, un playboy, ormai non più propriamente sulla cresta dell'onda, a dirla tutta, perché seduca la moglie portandola a lasciarlo. Ovviamente non tutto andrà come previsto. La vicenda amorosa della coppia, nonché la strana via battuta da Simone per dare uno scossone alla relazione coniugale, in realtà, viene ricostruita proprio dai protagonisti, in flashback, durante una seduta di terapia di coppia alla quale hanno deciso di recarsi alla vigilia dell’appuntamento in tribunale per siglare la separazione.

Curiosità

Il nuovo film di Davide Marengo, già alla regia di film come “«Notturno Bus”» e di produzini tv come «“Boris 3»” e “«Il commissario Manara»”, è un remake ambientato in Italia della commedia argentina “«Un novio para mi mujer”».

Il film è uscito nelle sale italiane il 30 aprile 2014.

