Stasera in tv, oggi martedì 7 dicembre su Iris «Chisum»: curiosità e trama del film con John Wayne

Stasera in tv, martedì 7 dicembre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Chisum» del 1970. Sedicesimo lungometraggio diretto dal regista britannico naturalizzato statunitense Andrew V. McLaglen. Tra i protagonisti Christopher George, John Wayne e Forrest Tucker.

La pellicola è ispirata a una storia realmente accaduta nota come la "Guerra della contea di Lincoln". Il film è un adattamento cinematografico del racconto conosciuto con il titolo di "Chisum and the Lincoln County Cattle War" scritto da Andrew J. Fenady.

La trama

Grande allevatore del New Mexico, nella contea di Lincoln, John Chisum, interpretato da John Wayne, ha sempre dovuto combattere, e combattere deve ancora, e ancora, e ancora. Con l'aiuto di Billy the Kid, interpretato da Geoffrey Deuel, e Henry Tunstall, interpretato da Patrick Knowles, cerca di combattere un vicino prepotente e ambizioso, Lawrence Murphy, interpretato da Forrest Tucker, che vuole impossessarsi di tutte le ricchezze della regione. Dopo un bagno di sangue, con perdite in entrambe le fazioni, si ristabilisce la pace ma niente sarà più come prima, Chisum, indomito, contempla lo sfacelo.

Curiosità

La prima del film ci fu il 24 giugno 1970 a Dallas, in Texas, dove era originario il vero Chisum. Fu quindi distribuito in tutti i cinema statunitensi il successivo 29 luglio. In Italia arrivò soltanto nell'ottobre dello stesso anno.

