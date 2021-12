Gf Vip, Patrizia Pellegrino in lacrime per la figlia disabile: «Ho lottato moltissimo per lei»

«Ero andata a prenderlo dopo 10 giorni, ma Pietro mi ha detto che non c'era più, mi ha tolto la vita». Parte così il racconto di Patrizia Pellegrino che al Gf Vip ricorda la morte del figlio Riccardo. «Era un figlio tanto desiderato. Ora è il mio angelo custode». Il momento più doloroso forse della vita dell'attrice napoletana.

«Poi ho adottato Gregory a San Pietroburgo aveva 3 anni, ma ne dimostrava 1 era secco con un occhio chiuso, pochissimi capelli in testa a me è preso un colpo quando l'ho visto, poi ho avuto un istinto come se lo avessi partorito io è stato uguale a quando ho parotrito Tommaso. Adesso lui ha 30 anni»

Gf Vip, Patrizia Pellegrino e il dramma della morte del figlio: «Non ho potuto salutarlo»

Gf Vip, la lettera di Arianna per Patrizia

La donna ha anche parlato di sua figlia Arianna affetta da disabilità: «Ho lottato moltissimo per lei e con lei. L'ho fatta operare al cervello perchè aveva dei problemi ma io sapevo che ce l'avrebbe fatta, lei però non voleva operarsi. Mi urlava che mi odiava per quello che le avevo fatto. Io non voglio che lei sia perfetta perchè per me lei lo è ma la voglio rendere il più autonoma possibile». Tra Patrizia e sua figlia ci sono stati anche momenti di divergenza ma stasera la quasi 23enne ha voluto mandarle un messaggio dolcissimo: «Sono sicura che i tuoi compagni ti scopriranno e vedranno in te una donna fantastica. Anche se litighiamo ci siamo sempre l’una per l’altra». Patrizia non riesce a trattenere le lacrime. «Sono una donna fortunata perché nonostante le sfortune della vita ho loro tre»

Gf Vip, Patrizia Pellegrino è la nuova vippona: carriera, vita privata e malattia

Il tumore

Alfonso Signorini le ha ricordato un altro dolore: «La vita con te non è stato facile hai dovuto affrontare anche un tumore». L'ultimo anno per Patriia è stato davvero difficile dopo la diagnosi di cancro al rene ha voluto subito dirlo ai suoi figli. «Per me è stata una notia sconvolgente, mi sentivo invincibile. L'ho detto al telefono prima a Gregory e lui lo ha detto ad Arianna che non ha preso bene la cosa e io quando sono tornata a casa l'ho trovata in lacrime e ho pensato di aver sbagliato a dirglielo, ma ho fatto bene. Poi lo ho comunicato a Tommaso che ha mostrato molta maturità»

Le sorprese della vita

Poi il messaggio di speranza è per tutti

«Non vi arrendete mai perchè dopo la sofferenza c'è sempre la luce»