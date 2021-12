Stasera in tv, oggi lunedì 20 dicembre su Italia 1 «Die Hard - Un buon giorno per morire»: curiosità e trama del film con Bruce Willis

Stasera in tv, lunedì 20 dicembre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Die Hard - Un buon giorno per morire» del 2013. Quinto lungometraggio diretto dal regista statunitense John Moore. Tra i protagonisti Jai Courtney, Bruce Willis e Cole Hauser.

È il quinto capitolo della saga che vede protagonista Willis nei panni del poliziotto John McClane.

La trama

Quinto capitolo della saga cinematografica, iniziata nel 1988 con “«Trappola di cristallo”», che vede protagonista Bruce Willis nei panni del poliziotto John McClane. Questa volta l'eroe, che ama affrontare da solo ogni pericolo, sbarca in Russia, alla ricerca di suo figlio Jack, che è stato arrestato a Mosca. Ma, con sorpresa, McClane senior scopre che suo figlio è, in realtà, un agente della CIA sotto copertura, impegnato a sventare un pericoloso piano criminale. Nonostante padre e figlio non si parlino da tempo, ben presto si ritrovano ad affrontare insieme, seppure con due “metodi” opposti e con la malavita russa sulle loro tracce, la pericolosa minaccia di una guerra.

Curiosità

Il trailer è stato diffuso il 4 ottobre 2012, mentre l'uscita del film è stata confermata per il 14 febbraio 2013. In Italia è uscito lo stesso giorno distribuito da 20th Century Fox.

Il 25 ottobre dello stesso anno è stato invece pubblicato, assieme ad un nuovo trailer, un teaser poster del film, riportante una storica battuta del protagonista. La pellicola ha ottenuto un buon successo al botteghino, incassando più di 304 milioni di dollari, di cui più di 67 in patria e 237 all'estero.

