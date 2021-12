Giancarlo Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe: 25mila euro e 14mila di multa

Giancarlo Magalli è stato condannato e dovrà risarcire i danni patiti da Adriana Volpe. Il conduttore è stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe in relazione ad un'intervista rilasciata sulla rivista “Chi” nel novembre 2017.

Gf Vip, in studio tutti contro Alex Belli: «Sei un falso, traditore e bugiardo»

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, in studio tutti contro Alex Belli: «Sei un falso,... TELEVISIONE Gf Vip, scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli? Ecco cosa...

GF Vip: Adriana Volpe attacca Soleil e Alex Belli. Cosa pubblica prima della puntata

Il conduttore televisivo dovrà risarcire i danni patiti dalla parte civile Adriana Volpe - assistita dagli avvocati Michele Briamonte, Nicola Menardo e Stefania Nubile dello Studio Grande Stevens - liquidati in via di provvisionale in 25.000 euro e pagare 14.000 euro di multa.