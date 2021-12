Stasera in tv, oggi lunedì 20 dicembre su Rai 4 «Elektra»: curiosità e trama del film con Jennifer Garner

Stasera in tv, lunedì 20 dicembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Elektra» del 2005. Quinto lungometraggio diretto dal regista statunitense Rob Bowman. Tra i protagonisti Kirsten Prout, Jennifer Garner e Goran Višnjić.

Ispirato all'omonimo personaggio creato da Frank Miller per i fumetti Marvel. La pellicola è uno spin-off del film «Daredevil» di Mark Steven Johnson.

La trama

Scampata alla morte grazie all’intervento del maestro d’arti marziali Stick, Elektra, interpretata da Jennifer Garner, si appresta ad affrontare la sua nuova vita. Misteriosa, determinata, abile nella mistica arte del Kimagure (una sorta di preveggenza), la nostra eroina decide di accettare rischiose missioni in veste di killer spietata. Durante una di queste Elektra incontra Mark Miller e sua figlia Abby. In fuga dai sicari assoldati da un’associazione nota come “La Mano” e dedita a un’oscura arte marziale, i due metteranno la donna di fronte a una scelta. Una scelta che potrebbe cambiare il suo destino.

Curiosità

Negli Stati Uniti è uscita una director's cut del film che aggiunge tre minuti di scene inedite alla pellicola.

Le riprese sono iniziate a maggio 2004 a Vancouver. Il film è stato realizzato durante la pausa di Jennifer Garner dal programma televisivo Alias, e la produzione è stata limitata da quel lasso di tempo. Secondo quanto riferito, Garner non voleva fare il film e lo fece solo perché era legalmente obbligata a causa degli obblighi contrattuali di Daredevil.

