Stasera in Tv su Italia 1 tornano Le Iene con uno speciale su Mario Biondo e il suo suicidio inspiegabile

Stasera in tv su Italia 1 tornano in replica Le Iene con lo speciale interamente dedicato a Mario Biondo e al suo suicidio inspiegabile. Una puntata quindi interamente dedicata al cameraman siciliano, marito di uno dei volti più noti della tv spagnola, Raquel Sanchez Silva, e alla tragica vicenda della sua morte, su cui sembra non si sia ancora fatta luce.

APPROFONDIMENTI MADRID Mario Biondo, svolta nella morte IL PERSONAGGIO La Iena Giulio Golia positivo al Covid LE IENE Nadia Toffa, l'ultimo video per congedarsi come voleva lei

Il 30 maggio 2013, Mario, viene trovato impiccato alla libreria della loro casa di Madrid. Secondo le autorità spagnole si è trattato di suicidio, ma gli esami tossicologici e l’autopsia sembrano dare un’altra possibile lettura di questa tragedia. Forse qualcuno racconta solo una parte della verità e il caso potrebbe propendere verso l’omicidio. Infatti, quando il caso viene riaperto qui in Italia, la nostra giustizia deve fare i conti con molti elementi incompatibili con il suicidio. Tra questi un’emorragia cerebrale, la posizione del corpo e del cappio, oltre al fatto che la libreria sembra troppo debole per sostenere il peso di Mario.

A ripercorrere tutta la vicenda giudiziaria ci sarà la Iena Cristiano Pasca che attraverso gli incontri con i protagonisti cercherà di ridare alla famiglia la speranza di conoscere finalmente la verità.

«Gli ultimi anni del mio percorso alle Iene li ho dedicati quasi interamente a questa storia. Facendo continuamente spola tra Palermo e Madrid. Ho passato notti insonni ad analizzare documenti, studiare sentenze e perizie. Abbiamo fatto tutto questo non soltanto perché crediamo che Mario non si sia suicidato, ma soprattutto per cercare di donare un po’ di pace a una famiglia che da troppi anni sta aspettando delle risposte. La nostra indagine non terminerà con quello che vedrete in onda ma continueremo a cercare» dichiara la Iena