Nadia Toffa, l'ultimo video stasera a Le Iene: la diretta della puntata su Italia 1

Un ultimo grande abbraccio, affettuoso, commovente. Cento Iene si riuniscono stasera in ricordo di Nadia Toffa, una delle più amate tra le inviate del programma Mediaset. Sarà l'omaggio della famiglia di Le Iene show, di cui stasera va in onda la prima puntata della nuova stagione su Italia 1, alle 21,25, alla conduttrice morta lo scorso agosto a 40 anni. Da Luciana Littizzetto, a Simona Ventura, Claudio Bisio, Alessandro Cattelan, Geppi Cucciari, Luca e Paolo, Enrico Lucci, Fabio Volo, Enrico Brignano, un lungo elenco di tutti quelli che in 23 anni hanno collaborato al programma, si ritrovano insieme per un grande abbraccio, indossando la divisa delle Iene. Durante la prima puntata dello show, in onda tutti i martedì e condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, accompagnati dalle voci della Gialappa's Band, sarà trasmesso anche l'ultimo video di Nadia Toffa.

La grande famiglia delle 100 Iene sta arrivando per salutare la nostra amata Nadia Toffa! Stasera a #LeIene saremo tutti insieme per darle il nostro abbraccio più caloroso e omaggiarla con uno speciale ricordo. Vi aspettiamo❤️ #NadiaToffa pic.twitter.com/Pa7os0hY86 — Le Iene (@redazioneiene) 1 ottobre 2019

Ultimo aggiornamento: 21:30

