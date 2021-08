Stasera in tv, mercoledì 4 agosto su Rai 4 «Highwaymen - I banditi della strada»: curiosità e trama del film con James Caviezel

Mercoledì 4 Agosto 2021, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 18:36

Stasera in tv, mercoledì 4 agosto, andrà in onda su Rai 4 alle 21:27 il film «Highwaymen - I banditi della strada» del 2003. Ottavo lungometraggio diretto dal regista statunitense Robert Harmon. Tra i protagonisti Rhona Mitra, James Caviezel e Colm Feore.

La trama

Lungo le desolate autostrade americane, si aggira uno psicopatico a bordo di una Cadillac Fleetwood Eldorado del 1972 che si diverte ad uccidere donne inermi, rubandone poi degli oggetti per ricordo. Per vendicare la morte della moglie, Rennie Cray, interpretato da James Caviezel lo insegue da anni. I due escogitano un tranello per scovarlo. Fargo e Rennie si sfidano nuovamente e il maniaco fa intendere dove vorrà consumare lo scontro finale.

Curiosità

Il film è stato girato in diverse location, negli Stati Uniti, come Bakersfield, Kern River e altre zone della California, e nel Canada. L'interpretazione degli attori è sullo stile western, con poche battute e espressività ridotta al minimo. Sono state utilizzate auto vere sul set. Il film ha incassato 110.871 dollari in Italia, 371.396 dollari negli Stati Uniti tocca il vertice dei 2.394.737 di dollari incassati nel mondo.

