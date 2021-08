Stasera in tv, mercoledì 4 agosto su Rai 3 «Quasi nemici - L'importante è avere ragione»: curiosità e trama del film con Camélia Jordana

Mercoledì 4 Agosto 2021, 17:44

Stasera in tv, mercoledì 3 agosto, andrà in onda su Rai 3 alle 21:20 il film «Quasi nemici - L'importante è avere ragione» del 2017. Sesto lungometraggio diretto dal regista francese Yvan Attal. Tra i protagonisti Daniel Auteuil, Camélia Jordana e Yasin Houicha. La protagonista Camélia Jordana ha vinto il César come miglior interpretazione femminile esordiente nel 2018.

La trama

«La verità non importa, ciò che importa è avere sempre ragione» questo quel che Pierre Mazard, professore della prestigiosa università di Panthéon-Assas, cerca di insegnare ai suoi studenti e in particolare a Neïla Salah, studentessa cresciuta nella multietnica periferia parigina, col sogno di diventare avvocatessa. Dopo uno scontro verbale con la ragazza, per evitare conseguenze infelici, Mazard accetta di prepararla per una importante gara di eloquenza. Cinico e determinato com'è Pierre rappresenta per lei la guida migliore. In un'incessante sfida a colpi di battute, dialoghi taglienti e lontani dall'essere politicamente corretti, i due si troveranno a dover superare i pregiudizi che nutrono l’uno per l'altra.

Curiosità

L'attrice Camélia Jordana, veniva dal successo del film “«Due sotto il burqa»” del 2017. Il film è stato girato nei locali dell'Università Panthéon-Assas e all'Università di Parigi-Nanterre, ma anche alla Sorbona vicino al Pantheon, nonché nella biblioteca Sainte-Geneviève. Le scene nella metropolitana sono state girate sulla linea 3bis3 e sulla linea 8.

