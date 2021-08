Marco Liorni in lacrime a Reazione a Catena: «Scusate...». Ecco cosa è successo

Martedì 3 Agosto 2021, 08:37 - Ultimo aggiornamento: 08:50

Marco Liorni in lacrime in diretta a Reazione a Catena. Le sfidanti Trottole battono all'intesa vincente le ex campionesse Scoppiettine. Ma durante la catena musicale, avviene un fatto inaspettato.

Le Trottole indovinano la canzone misteriosa, Hey Jude dei Beatles e sugli schermi parte il video di una delle esibizioni della band inglese. In studio, si scateano tutti a cantare. Poi la telecamera torna su Liorni, visibilmente commosso: «Scusate mi sto commuovendo. Ringrazio la nostra collaboratrice che trova questi video. Un brano stupendo scritto da Paul McCartney per il figlio di John Lennon».

Dopo il momento di emozione, si prosegue nel gioco. Le Trottole indovinano tutta l'ultima catena, arrivando alla fase finale con il super tesoretto di 131mila euro. I complimenti di Liorni: «Era tanto che non succedeva». Purtroppo le neo campionesse non riescono a indovinare l'ultima parola (stagno, ndr). Domani ci riprovano.