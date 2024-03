Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi mercoledì 13 marzo su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Film, documentari, reality, serie tv e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Dal film "Poli opposti" su Rai 1 alla nuova puntata di "Michelle Impossible & Friends" su Canale 5, passando per "Chi l'ha visto?" su Rai 3 e "Mare fuori" su Rai 2, saranno moltissimi i programmi a disposizione del pubblico da casa. Di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, mercoledì 13 marzo, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: vola la Champions League su Canale 5, malino Rai 1. Sempre bene Le Iene

Rai 1, ore 21.30: Poli opposti (Film)

Va in onda stasera su Rai 1 "Poli opposti", commedia di esordio alla regia di Max Croci. Con Luca Argentero e Sarah Felberbaum, la pellicola racconta le vite di un terapista di coppia appena separato e di un'avvocata divorziasta con un figlio preadolescente. Vicini di pianerottolo, i due non solo provano antipatia l'uno per l'altra, ma condividono una rivalità professionale riguardo i propri clienti e pazienti.

Rai 2, ore 21.20: Mare fuori (Serie tv)

Torna stasera su Rai 2 "Mare fuori", la serie dei record ambientata nell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli. In onda stasera gli episodi nove e dieci, intitolati "Crescere troppo in fretta" e "C'è sempre una prima volta". Rosa ormai sembra determinata ad accettare Carmine e il loro amore finalmente sembra potersi compiere. All'Ipm sono tutti preoccupati per la sparizione della pistola. Intanto Beppe sospetta che Mimmo possa essere implicato nell'aggressione di Consuelo. Gli esami per Kubra e Dobermann sono ormai alle porte ma affrontarli non è semplice. Alina è determinata a ritrovare ciò che le è stato portato via.

Rai 3, ore 21.20: Chi l'ha visto? (Attualità)

Torna stasera su Rai 3 "Chi l'ha visto?", il programma di attualità condotto da Federica Sciarelli. Al centro della puntata di oggi, il caso di Marzia Capezzuti, la giovane donna sequestrata e torturata da un'intera famiglia di Pontecagnano. A pochi giorni dall'inizio del processo, nella puntata di oggi si parlerà dei documenti inediti, oltre a sentire i genitori della donna fatta scomparire. Spazio poi al caso di Antonella Di Massa: per undici giorni diventa un fantasma, poi il ritrovamento degli inviati della trasmissione: dov’era la mamma di Ischia? Cosa è successo in quegli undici giorni? Parlerà poi per la prima volta la figlia più piccola di Maria Chindamo, l’imprenditrice fatta sparire mentre andava a lavorare nei suoi terreni. “Voglio fare il carabiniere”, dice Letizia con orgoglio. Infine, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Un posto al sole, le anticipazioni di oggi (13 marzo): l'addio al nubilato di Rossella mette a rischio il matrimonio con Riccardo

Rete 4, ore 21.20: Fuori dal coro (Attualità)

Torna stasera su Rete 4 l'appuntamento con "Fuori dal coro", il programma di attualità condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata di oggi, le indagini sulle colpe dei "ladri di salute", primi responsabili dei malfunzionamenti e delle lungaggini della sanità italiana. Spazio poi all'inchiesta sulla gestione da parte dello Stato del proprio patrimonio immobiliare, oltre alle rimostranze degli agricoltori, i cui terreni sono stati espropriati per fare spazio al green. Infine, la sparatoria di Frosinone, con un punto sul potere crescente dei clan albanesi.

Canale 5, Michelle Impossibile & Friends (Show)

Torna stasera in prima serata su Canale 5 "Michelle Impossibile & Friends", l'one woman show di Michelle Hunziker. Tra gli ospiti di oggi, Renato Zero, Umberto Tozzi, Raf, Diletta Leotta e Albano. Prosegue la saga di "Lugano amara", parodia della serie turca "Terra amara", con il commento della Gialappa's Band e la partecipazione di Aurora Ramazzotti. Michelle Hunziker sarà affiancata come sempre dal cast fisso formato da Gialappa's Band, Katia Follesa, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla.

Endless Love, le anticipazioni di oggi (13 marzo): Nihan rivela i suoi sentimenti a Kemal

Italia 1, ore 21.20: Suicide squad (Film)

Va in onda stasera su Italia 1 "Suicide Squad-Missione suicida", film del 2021 scritto e diretto da James Gunn. Basato sull'omonimo gruppo di antieroi della DC Comics, è il decimo film del DC Extended Universe e vede protagonista un cast corale che include Idris Elba, John Cena, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone e Viola Davis. Una squadra disfunzionale di supercattivi si infiltra in un'isola remota per cercare di sabotare un esperimento top secret del governo.

La7, ore 21.15: Inchieste da fermo (Inchieste)

Torna stasera in prime time con su La7 Federico Rampini con "Inchieste da fermo". Nella puntata di stasera, dal titolo "L'altra America di Trump", spazio ancora alle elezioni americane: dopo Joe Biden, al centro del dibattito sarà questa volta il tycoon ed ex Presidente Donald Trump, che ambisce a un ritorno alla Casa Bianca tra immunità, udienze e decisioni della Corte Suprema. Tra gli ospiti, saranno presenti in studio Antonio Di Bella e Luca Barbareschi, mentre interverranno con contributi e interviste David Petraeus, generale, comandante dell'esercito americano in Medio Oriente, Iran e Afghanistan ed ex direttore della Cia; Erik Gandini, regista del documentario Afterwork; Nathalie Tocci, politologa. Direttrice Istituto affari internazionali di Roma; Joe Cunningham, presidente nazionale del movimento NO LABELS, ex deputato Partito Democratico.

TV8, ore 21.35: Italia's Got Talent (Talent Show)

Torna stasera su TV8 la nuova edizione di "Italia's Got Talent". Al tavolo di questa edizione siedono la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, social media star di fama mondiale, i due nuovi giudici del programma. Al loro fianco, invece, due gradite conferme: Mara Maionchi, talent scout e apprezzato volto televisivo, e l'attore e comico Frank Matano. La conduzione è affidata alla simpatia di Aurora e Fru dei The Jackal, che portano la loro ironia sul palco di Italiàs Got Talent. "Italia's Got Talent" è un programma di Valdo Gamberutti, Federico Giunta, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Gabriela Ventura e Leonardo Zani, scritto con Michela Morano, Marya Pacifici, Tommaso di Giulio, Jacopo Magri. La regia è di Luigi Antonini, la regia del backstage è di Marco Manes. Direttore artistico Angelo Bonello. Direttore della fotografia Ivan Pierri, direttore della fotografia backstage Massimiliano Fusco. Scene di Luigi Maresca.

Canale Nove, ore 21.25: Con Air (Film)

Va in onda stasera sul Nove "Con Air", film del 1997 diretto da Simon West, al suo esordio da regista, con Nicolas Cage, John Cusack e John Malkovich, prodotto da Jerry Bruckheimer. Il film venne nominato ai Premi Oscar 1998 per la miglior canzone ("How Do I Live") e il miglior sonoro, ma perse in entrambe le categorie contro Titanic.