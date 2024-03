Un posto al sole, le anticipazioni di oggi (13 marzo): l'addio al nubilato di Rossella mette a rischio il matrimonio con Riccardo

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, mercoledì 13 marzo. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Il matrimonio tra Rossella e Riccardo si avvicina sempre di più.

Arrivati quasi al grande giorno, gli amici della ragazza decidono di organizzarle un addio al nubilato, per farle godere gli ultimi momenti prima del matrimonio. La futura sposa sarà molto felice di lasciarsi andare e divertire dopo giorni passati a organizzare le nozze. Peccato, però, che qualche bicchiere di troppo finirà per farla cadere in tentazione con Nunzio. Rossella riuscirà a resistere? Nel frattempo Clara teme di essere incinta. Un fatto, questo, che potrebbe cambiare radicalmente la sua vita. La Curcio deciderà di parlarne con il Sabbiese e lo raggiungerà in carcere. Il loro incontro avrà un esito completamente inaspettato. Eduardo prenderà una decisione completamente diversa da quanto la ragazza potesse immaginarsi. Cosa succederà? Intanto Niko ha continuato la sua vacanza in Trentino con una sua vecchia fiamma incontrata lì. Manuela lo è venuta a sapere e non ha gradito questo incontro inaspettato. La Cirillo non riuscirà a nascondere la sua gelosia e nonostante cerchi di non pensarci, finirà purtroppo per comprendere di non poter fare a meno di farlo. Riuscirà mai a liberarsi di questo legame che ha con il Poggi?

