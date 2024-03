Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: vola la Champions League su Canale 5, malino Rai 1. Sempre bene Le Iene

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di martedì 12 marzo 2024 ha offerto ai telespettatori film, sport e soprattutto attualità. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Dalla commedia "Al Posto Tuo" su Rai 1 alla Champions League su Canale 5, passando per "Le Iene" su Italia 1, vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera secondo i dati Auditel.

Canale 5, vola la Champions

È stata la Champions League il programma più visto dagli italiani martedì 13 marzo.

Con 4.749.000 spettatori e il 22.4% di share, la partita tra Barcellona-Napoli ha vinto la serata, battendo Rai 1 e tutti gli altri canali. Nel dettaglio, pre e post gara sono stati seguiti da 3.432.000 spettatori (16.3% di share), mente il primo tempo da 4.794.000 spettatori (21.2% di share) e il secondo da 4.704.000 (23.7% di share).

Rai 1, delusione

Non va invece Rai 1, che con la commedia italiana "Al Posto Tuo" ha raggiunto 2.334.000 spettatori, pari all’11.9% di share. Un risultato un po' deludente, ma che comunque ha fatto conquistare al primo canale il secondo posto nella classifica degli ascolti.

Italia 1, bene Le Iene

Sempre bene "Le Iene", che anche ieri sera hanno appassionato il pubblico. Dopo una presentazione con 1.400.000 spettatori e il 6.2% di share, il programma di Italia 1 ha conquistato 1.557.000 spettatori, pari all’11.1%. Un ottimo terzo posto per Max Angioni e Veronica Gentili.

Gli altri canali

Segue al quarto posto "Dimartedì", il programma in onda su La7 ogni martedì sera. Con 1.233.000 spettatori e uno share del 7.2%, il programma di Giovanni Floris ha convinto gli spettatori, che lo hanno premiato regalandogli la quarta posizione in classifica. A seguire, su Rai 2 la quarta puntata di "Dalla Strada al Palco" ha convinto 1.110.000 spettatori pari al 6.8% (presentazione a 681.000 e il 3%), mentre su Rete 4 "È Sempre Cartabianca" ha totalizzata un ascolto medio di 804.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Rai 3, invece, "Petrolio" ha coinvolto 575.000 spettatori pari ad uno share del 2.8%, mentre su TV8 "4 Ristoranti" è stato visto da 564.000 spettatori con il 2.7% di share. Chiude la classifica degli ascolti tv Canale NOVE, che con "Faking It – Bugie Criminali" ha conquistato 204.000 spettatori con l’1% di share.