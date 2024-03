Endless Love, le anticipazioni di oggi (13 marzo): Nihan rivela i suoi sentimenti a Kemal

Dopo il cambio di programmazione e lo stop di Terra Amara - andrà in onda solamente il venerdì in prima serata -, torna anche oggi l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 alle 14.10. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi.

Le anticipazioni

Nella puntata in onda oggi, mercoledì 13 marzo, Nihan bacia Kemal e gli rivela i suoi sentimenti, che sono ricambiati, anche se il ragazzo ha il timore che la differenza sociale possa essere un ostacolo.

Nihan decide poi di presentargli suo fratello Ozan e organizza un appuntamento al club. Quando Kemal sta per arrivare al club, si presenta a sorpresa anche Emir. Nihan è costretta a impedire l'ingresso nel locale a Kemal, perché i due uomini non si incontrino.

Premi e cast della nuova soap

“Endless Love” è l'unica “dizi” (soap opera turca) ad aver ricevuto riconoscimenti internazionali nella storia televisiva della Turchia. Inoltre, detiene il record di distribuzione nel maggior numero di paesi di sempre: oltre 110. Doppiata in più di 50 lingue, nel 2015 ha vinto un Emmy Award. I protagonisti sono due attori molto noti in Turchia, Burak Özçivit e Neslihan Atagül, che sono anche gli unici ad aver ricevuto una nomination agli Emmy, come Best International Actor e Best International Actress. Tra gli interpreti, anche Kerem Alisik (Fekeli in "Terra Amara") e Melissa Aslõ Pamuk (Ayse in “La ragazza e l'ufficiale”).