Il Richiamo della Foresta, stasera in tv il film con Harrison Ford: trama, cast e curiosità

Stasera in tv, venerdì 19 aprile, su Italia 1 alle 21.20 sarà trasmesso Il richiamo della foresta, film del 2020 diretto da Chris Sanders e interpretato da Harrison Ford. Dal classico letterario di Jack London, la storia di Buck, un cane dal cuore d'oro, la cui tranquilla vita domestica viene sconvolta quando viene improvvisamente portato via dalla sua casa in California e trapiantato nella natura selvaggia in Alaska. vediamo dunque la trama, il cast e le curiosità sulla pellicola.

Freaks Out, stasera in tv la seconda pellicola firmata da Gabriele Mainetti: cast e trama del film fantastico con Claudio Santamaria

Il mistero della Foresta, la trama

In California, alla fine del '800, il grosso cane Buck vive nella villa di un giudice.

The Voice Generation, stasera in tv la finale del talent condotto da Antonella Clerici: le squadre in gara

Le curiosità

La storia è ambientata nello Yukon, in Canada, negli anni novanta del 19mo secolo, durante la corsa all'oro nel Klondike, quando c'era una grande richiesta di cani da slitta, l'unico mezzo di trasporto per potersi spostare in quella regione fredda e innevata

Terra Amara, le anticipazioni di stasera (venerdì 19 aprile): Zuleyha finalmente si sposa

Il film si basa sul libro omonimo, scritto da Jack Landon e pubblicato nel 1904. Diversi sono stati gli adattamenti per il grande schermo della storia dell'autore. Nel 1972, invece, è stato scelto un pastore tedesco, mentre nel 1997 il regista ha optato per un Leonberger. Il film con Harrison è il primo a rappresentare, correttamente, il cane, che è un incrocio tra un Collie scozzese e un San Bernardo, realizzato con la tecnologia CGI.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: l'Europa League vince facile, L'Isola non convince, Geppi Cucciari sul podio

Il cast

Harrison Ford, Omar Sy, Cara Gee, Dan Stevens, Colin Woodell, Karen Gillan, Raven Scott, Wes Brown e Jean Louisa Kelly