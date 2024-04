Terra Amara, le anticipazioni di stasera (venerdì 19 aprile): Zuleyha finalmente si sposa

Dopo vari cambi di palinsesto stasera in tv, venerdì 19 aprile alle 21.40 su Canale 5 torna Terra Amara. La soap opera turca che ha conquistato anche il pubblico italiano prosegue con la sua messa in onda due volte a settimana: la domenica dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì in prima serata. Nel doppio appuntamento di questa sera vediamo un'atmosfera particolarmente tesa tra Abdulkadir, Betul e Colak. Scopriamo dunque le anticipazioni di stasera.

Terra Amara, stasera doppio appuntamento

Zuleyha e Hakan si preparano a celebrare le nozze e a vivere insieme, così Fikret e Lutfiye hanno trovato una nuova, temporanea sistemazione.

Il matrimonio di Zuleyha

A villa Yaman tutto è pronto per celebrare l'unione tra Zuleyha e Hakan. Ad officiare il matrimonio sarà Lutfiye, che però non è ancora arrivata. Questo suo ritardo impensierisce Zuleyha. La donna teme che Colak, volendo vendicarsi per l'ordine di demolizione firmato da Lutfiye, le abbia fatto del male. Viene così allertata la polizia e Colak viene arrestato come principale sospettato per la scomparsa di Lutfiye. Tutti in città sono convinti che Lutfiye sia stata uccisa da Colak. In realtà, la donna mentre si stava recando in auto a villa Yaman è stata fermata da Vahap che, in fuga dalla gendarmeria, le ha sequestrato l'auto. Lutfiye riesce a trovare un passaggio e ad arrivare dalla polizia dove trova Zuleyha, Hakan e il procuratore ai quali spiega come sono andate le cose. Chiarita la situazione, finalmente Lutfiye può celebrare il matrimonio.