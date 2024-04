Freaks Out, stasera in tv la seconda pellicola firmata da Gabriele Mainetti: cast e trama del film fantastico con Claudio Santamaria

Stasera in tv, venerdì 19 aprile, su Rai 2 alle 21.20 verrà trasmessa Freaks Out, pellicola del 2021 diretta da Gabriele Mainetti. «Un’imprevedibile atmosfera conquista lo spettatore proiettandolo in un mondo tanto spettacolare quanto catastrofico. Tra tendoni da circo e campi da guerra, quattro protagonisti, nella loro diversità, esprimono la necessità di essere umani. Un’opera innovativa e coraggiosa, che racchiude in una grande avventura fra sogno e realtà, tutto l’amore per il cinema». Con questa motivazione il film vince il Leoncino D'Oro 2021. Scoprimao dunque cast e trama del film.

A sei anni da Lo chiamavano Jeeg Robot, Gabriele Mainetti e lo sceneggiatore Nicola Guaglianone alzano il tiro con un film ambizioso dal budget faraonico, che ambisce a sfidare i cinecomic americani. Siamo a Roma, nel 1943: l'impresario Israel gestisce un piccolo circo composto da quattro giovani mutanti (Matilde, Cencio, Fulvio e Mario), dotati ciascuno di un superpotere.

Il cast

Nel cast Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franz Rogowski.