Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno: «Sto con mio marito da 33 anni. A volte si è sentito sconfitto dalla mia follia»

Sabrina Salerno, tra i protagonisti della seconda semifinale di Ballando con le Stelle, riceve durante la puntata una sorpresa del marito Enrico Monti. L'imprenditore la raggiunge inaspettatamente sul palco e i due, legati da 33 anni, si lasciano andare ad un lungo abbraccio prima di completare la performance di ballo.

Sabrina Salerno, «Un amore profondo» lungo 33 anni

«Un amore profondo, sono 33 anni che siamo insieme», con queste parole la showgirl si lascia andare al racconto della lunga storia d'amore con il marito Enrico. «Lui è un'anima meravigliosa, un'anima che non giudica. A volte si è sentito però sconfitto dalla mia follia», confessa.

D'altro canto Enrico racconta in puntata di aver sostenuto sua moglie nei suoi momenti difficili vissuti a causa del padre di lei: «Abbiamo trovato sempre il muro». Sabrina Salerno è cresciuta senza una figura paterna, che ha provato a recuperare solo una volta cresciuta. «Quando l'ho incontrato ho trovato un ragazzo giovane, molto somigliante a me. E dai 12 ai 30 anni l'avrò visto 10 volte, finche prima che nascesse mio figlio gli ho chiesto di stare o fuori o dentro la mia vita, e lui ha scelto fuori. Mi ha sempre detto che non provava nessun sentimento per me, perché io ero un caso», ha raccontato a "Oggi è un altro Giorno".

Il rapporto paterno, come racconta il marito Enrico, ha anche influito sulle relazioni sentimentali di Sabrina: «Il rapporto con l'uomo era conflittuale. Ho cercato di farle capire che la vita poteva darle altre possibilità».

