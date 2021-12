Ballando con le Stelle, Monica Bellucci ballerina per una notte

È una ballerina per una notte davvero speciale quella della seconda semifinale di Ballando con le Stelle, si tratta di Monica Bellucci, che scende in pista per guadagnare un tesoretto prezioso per le coppie in gara.

Monica Bellucci a Ballando con le Stelle

«Un nome che mi fa sognare perché è una delle donne più carismatiche, più belle, più intense che lo spettacolo italiano abbia regalato al mondo in questi anni. Ed ho l’orgoglio di vedere un’attrice italiana che, veramente, è riuscita a fare successo in tutto il mondo… e vederla sul nostro palco. Quindi un’icona internazionale di bellezza, di bravura e di stile. Per noi e per voi», con queste parole la sua partecipazione era stata annunciata da Milly Carlucci nei giorni scorsi.

La nostra ballerina per una notte della seconda semifinale di #ballandoconlestelle sarà #MonicaBellucci 😍❤️. Un’icona internazionale di bellezza, bravura e di stile per noi e per voi sulla pista di @Ballando_Rai ⭐️💃🕺⭐️. pic.twitter.com/9xNJGLngBe — Milly Carlucci (@milly_carlucci) December 8, 2021

Monica Bellucci, infatti, oltre ad essere un'attrice molto amata, non si concede di frequente alla Tv italiana e questo aumenta il prestigio di una puntata che decreta, oltre al ripescaggio, anche i finalisti della sedicesima edizione di «Ballando con le Stelle». Un tesoretto, quello della Bellucci, ancora più importante, in vista della tappa finale del talent show di Rai1.

Monica Belluccci, la storia con Vincent Cassel

La Bellucci è ad oggi impegnata a teatro con lo spettacolo Maria Callas - Lettere e memorie diretto da Tom Wolf. Uno spettacolo che la vede da sola in scena già andato in scena a Parigi, Atene e Lisbona, oltre che a Milano, Roma e Venezia. Nel passato dell'attrice 57enne indimenticabile rimane il legame profondo che con Vincent Cassel durato ben 17 anni, che li ha resi una delle coppie più iconiche del mondo del cinema negli Anni 90. Il loro matrimonio è finito nel 2013 e ha visto la nascita di Deva (2004) e Léonie (2010)