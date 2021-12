Su Italia 1 torna "Freedom - Oltre il confine": domenica la prima puntata

Roberto Giacobbo torna in televisione domenica 19 dicembre con la quinta serie di "Freedom - Oltre il confine". La trasmissione di divulgazione andrà in onda alle 21.25 su Italia 1, divisa in tredici puntate, con nuova grafica ed una nuova impaginazione e con un’immagine più curata grazie anche a telecamere di nuova generazione e con nuovi contenuti, che si aggiungono a quelli già apprezzati dal pubblico negli anni passati.

APPROFONDIMENTI IL CASO Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe STATI UNITI La sorella di Justine Mattera operata al cuore POLEMICHE 4 Ristoranti, caos nel programma TELEVISIONE Cartabianca, Mauro Corona fa arrossire spiazza Bianca Berlinguer...

Stasera in tv, Masterchef su Sky: le anticipazioni della prima puntata

Freedom - Oltre in confine torna su Italia 1: ecco quando andrà in onda

Da domenica 19 dicembre il pubblico di "Freedom - Oltre il confine" comincerà un nuovo viaggio, lungo oltre tre mesi. Alla guida sempre Roberto Giacobbo, che ha girato il mondo raccontando storie appassionanti. Tra le novità ci saranno la visita in “Un museo in 10 minuti” ed una attenzione ai segreti della nostra mente con servizi dedicati alle sindromi più comuni e interessanti.

MasterChef, stasera torna su Sky lo show di cucina: ecco chi sono i giudici

Nella prima puntata la troupe di Freedom andrà a Las Vegas, negli Stati Uniti, per indagare sui uno dei misteri della mente umana: è possibile leggere nel pensiero? C'è chi la chiama percezione extrasensoriale, chi telepatia e chi semplicemente sesto senso. Roberto Giacobbo incontrerà Gerry Mc Cambridge, che ha fatto della sua capacità di leggere la mente una vera e propria arte. Tutti lo conoscono come “Il Mentalista”. Il presentatore poi scenderà nelle cave di Monteverde, sotto il cuore di Roma. Inoltre Roberto Giacobbo inizierà un vero e proprio viaggio nei segreti della mente parlando della Sindrome del Natale, un aspetto poco considerato delle prossime feste che invece riguarda più persone di quanto non si immagini.