Domenica in, pace tra Carolyn e Selvaggia Lucarelli a Ballando? La Smith: «Non litigheremo più. Era colpa della chemio»

La giuria di Ballando con le Stelle 2023 al completo a Domenica In. C'erano tutti: Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith (presidente di giuria), Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. E già sanno che non mancheranno scontri tra loro. Ma oggi si "firma" una "tregua". Dopo che Mara Venier mostra un video delle discussioni, spesso finite nei trend dei social, avvenute nelle scorse edizioni Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith (nemiche in tv) hanno voluto una volta per tutte mettere una pietra sopra a tutte le questioni, abbracciandosi per suggellare la pace che, promettono, durerà per tutta la durata del programma.

Domenica In, pace fatta tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli

Una tregua firmata da un passo indietro che la ballerina ha fatto riconoscendo le difficoltà che ha dovuto affrontare con le paure e i disagi che il tumore le ha provocato.

E poi aggiunge: «l’anno scorso non potevo parlare, ma Ballando per me fu molto molto pesante, sono ancora in terapia e avevo questo punto di domanda ogni settimana, e con la chemio dovevo cercare di calmarmi un pochettino e tante volte ho sbagliato anche io».