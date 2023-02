Sanremo, diretta seconda serata: Fagnani con Amadeus, Al Bano e Ranieri con Morandi, superospiti Black Eyed Peas

Mercoledì 8 febbraio all'Ariston debuttano le altre quattordici canzoni in gara: in ordine di uscita sul palco, Will, i Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, LDA, Paola e Chiara. A giudicarle - come nella prima serata - saranno i giornalisti accreditati al Festival, divisi equamente in tre componenti: carta stampata, radio e web. A fine serata verrà stilata una nuova classifica, che comprenderà tutti e 28 gli artisti.

La co-conduttrice della serata, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, è Francesca Fagnani: la giornalista di "Belve", pronta a sbarcare dal 21 febbraio in prima serata su Rai2, sarà protagonista con un monologo di impatto, che tra i temi dovrebbe toccare quello delle carceri minorili.

Ospiti Al Bano e Massimo Ranieri, per la prima volta in trio con Morandi, per esaudire il sogno che il cantante di Cellino San Marco coltiva da più di vent'anni: un pezzo di storia della musica italiana, condensato in alcuni dei loro successi senza tempo, da C'era un ragazzo a Nel sole, a Perdere l'amore. All'Ariston anche la band americana dei Black Eyed Peas, sei Grammy alle spalle, che promette di far ballare il pubblico in sala e a casa. Il loro ultimo album, Elevation, uscito lo scorso novembre, contiene brani da milioni di stream come Simply the Best con Anitta ed El Alfa e Don't You Worry con Shakira e il produttore e dj David Guetta.

La comicità sarà quella irriverente e scontrosa di Angelo Duro; lo spazio fiction sarà affidato a Francesco Arca, vicequestore in forza alla mobile di Napoli nella nuova serie Resta con me, in arrivo su Rai1 dal 19 febbraio. Spazio anche ai palchi "paralleli" del festival. Sulla Costa Smeralda si esibirà Fedez, sul Suzuki stage di Piazza Colombo ci saranno Nek e Francesco Renga, che hanno appena annunciato un nuovo singolo insieme in uscita a marzo dedicato ai loro figli.