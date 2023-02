Sanremo 2023, pagelle look prima serata: attesa per Chiara Ferragni, Anna Oxa sorvegliata speciale. I Cugini di Campagna in versione Maneskin?

Sanremo 2023 è al calcio d'inizio e come sempre gli occhi sono puntati sui look. Sorvegliata speciale Chiara Ferragni, che all'Ariston indosserà Dior e Schiaparelli, ma occhi puntati sul monologo, per il quale potrebbe indossare un abito speciale. Amadeus, come di consueto, potrebbe stupirci con qualcuno dei suoi estrosi smoking Gai Mattiolo, mentre c'è grande attesa per Anna Oxa, una che la storia della moda al Festival l'ha fatta fin dagli esordi, anticipando mode e tendenze (come per esempio l'indimenticato abito a vita bassa con perizoma a vista).