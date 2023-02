Blanco, distrugge il palco e viene fischiato: cosa è successo durante l'esibizione?

Un Festival di Sanremo tranquillo? Macchè. Poco dopo la mezzanotte, Blanco si esibisce sul palco dell'Ariston: inizia a cantare, la canzone ha un ritmo forte e dinamico. L'artista però inizia ad avere un'espressione strana in volto e cerca di comunicare con la regia.



A un certo punto dell'esibizione, Blanco ha fatto chiaramente segno di non sentire la sua voce in auricolare. A quel punto ha deciso di spaccare tutto: fiori, attrezzature e i musicisti sono andati avanti, continuando a suonare. Alla fine dell'esibizione pioggia di fischi. «Non mi sentivo in cuffia. Non mi sono fermato e mi sono divertito», ha detto l'artista. Amadeus ha invitato alla calma ma sbaglia il nome e lo chiama «Salmo». Fischi e mugugni, ancora. Il cantante si è giustificato «La musica è anche divertimento». Ora il cantante dovrà aspettare e cantare dopo anche se il pubblico non è entusiasta.

La quiete e poi la tempesta

Prima della tempesta di Blanco, Amadeus e Chiara Ferragni avevano annunciato sul palco i vincitori della scorsa edizione di Sanremo: Mahmood e Blanco.

Dopo aver rivisto il filmato della vittoria del duo, Ferragni ha ricordato i record della canzone «Brividi» che ha scalato le classifiche, dominato sulla piattaforma di Spotify e vincitrice di altri premi prestigiosi.



Mahmood vestito di nero, Blanco di un grigio chiaro. Outfit nel pieno stile se pur con qualche ritocco, ma ciò che non è cambiata è l'alchimia tra i due cantanti. «Ritornare qua dopo un anno è un po' strano. Grazie mille per averci invitati», racconta Mahmood che commenta i titoli vinti per il singolo.