Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri: a Sanremo l'omaggio a Umberto Bindi

Amadeus annuncia i tre artisti come tre grandi amici. Stiamo parlando di Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri per la prima volta insieme sul palco dell'Ariston del Festival di Sanremo.



I tre sono entrati cantando. La prima canzone è stata «In ginocchio da te» eseguita da «la Galleria» del Teatro di Sanremo, cantata da Gianni Morandi. Poi, il turno di Massimo Ranieri con «Vent'anni». Al Bano, invece, ha cantato «Quando il Sole tornerà».



I brani cantati

Amadeus li accoglie sul pubblico e il trio canta i brani classici dei singoli artisti, quelli storici, come: «Andavo a cento all'ora», «Se bruciasse la città», «Mattino», «Rose rosse», «Scende la pioggia», «Felicità», «Perdere l'amore», «Uno su mille», «È la mia vita».



Dopo l'esibizione, storica foto per il trio che ha scritto la storia della musica italiana. Poi «prove generali» per il compleanno di Albano che quest'anno compie 80 anni. Poi, esibizione finale con «Ovunque sei» di Umberto Bindi, un omaggio al grande artista. Al Bano fa anche le flessioni sul palco dell'Ariston