Sanremo, diretta. Angelina Mango cade durante l'esibizione. Ghali con l'alieno: «Stop al genocidio». Problemi con il televoto

Tutto pronto per la serata finale di Sanremo 2024. Stasera al fianco di Amadeus, nelle vesti di co-conduttore, c'è Fiorello: per i due è la chiusura di un cerchio, con il conduttore arrivato alla sua ultime edizione alla guida del Festival.

Ospiti della serata saranno Roberto Bolle, Luca Argentero e Gigliola Cinquetti, che torna a Sanremo per celebrare i 60 anni di "Non ho l'età". Ci sarà anche un momento dedicato ai 70 anni della Rai e ai 100 anni della radio. Per il collegamento con Piazza Colombo ci sarà Tananai, mentre sulla Costa Smeralda tornerà Tedua. La serata si concluderà con le premiazioni.

Scaletta e codici televoto

01 – Renga e Nek

02 – BigMama

03 – Gazzelle

04 – Dargen D’Amico

05 – Il Volo

06 – Loredana Bertè

07 – Negramaro

08 – Mahmood

09 – Santi Francesi

10 – Diodato

11 – Fiorella Mannoia

12 – Alessandra Amoroso

13 – Alfa

14 – Irama

15 – Ghali

16 – Annalisa

17 – Angelina Mango

18 – Geolier

19 – Emma

20 – Il Tre

21 – Ricchi e Poveri

22 – The Kolors

23 – Maninni

24 – La Sad

25 – Mr.Rain

26 – Fred De Palma

27 – Sangiovanni

28 – Clara

29 – Bnkr44

30 – Rose Villain