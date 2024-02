Televoto Sanremo 2024, i codici dei cantanti per la Finale: da Geolier a Angelina Mango, ecco come votare i Big

Manca davvero pochissimo, stasera sapremo il nome del vincitore di Sanremo 2024. Tutti e 30 i big in gara torneranno sul palco dell'Ariston per esibirsi per l'ultima volta. Il pubblico scoprirà per la prima volta la classifica generale. Finora infatti Amadeus aveva letto al termine di ogni serata solo la top five.

Scaletta della Finale Sanremo 2024, aprono Renga Nek e chiude Rose Villain: da Fiorello (co-conduttore) a Bolle. Ospiti e orario esibizioni

Poi, sulla base della media tra le percentuali di voto ottenute nella serata attraverso il televoto e quelle ottenute nelle serate precedenti, si formerà una nuova classifica generale delle 30 canzoni che verrà comunicata al pubblico. I primi cinque nomi si esibiranno ancora una volta, le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione di tutte e tre le Giurie. Al televoto sarà affidato il 34% del giudizio, il restante 66% diviso tra giuria stampa e radio.