Sanremo 2024, chi decide il vincitore tra televoto, giuria stampa e radio? Il regolamento delle votazioni finali: ecco come funziona

Ci siamo, tra qualche ora sapremo il nome del vincitore di Sanremo 2024. In vetta nella serata cover è arrivato Geolier che si è esibito in un medley intolato Strade accompagnato dai colleghi e amici Gigi D'alessio, Guè e Luchè. Il verdetto, accolto da fischi all'Ariston, che lo vede precedere Angelina Mango, è frutto del voto di televoto, giuria delle radio e sala stampa. Ma come funziona la classifica di Sanremo 2024, la prima senza i giudizi della giuria demoscopica che hanno suscitato tante discussioni nelle edizioni passate? Chi sarà stasera a decretare il vincitore?