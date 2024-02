Sanremo, la classifica provvisoria: Geolier sempre primo, seguono Angelina Mango e Annalisa

Si è aperta con la lettura della classifica provvisoria l'ultima serata del Festival di Sanremo. Arrivati alla finale, Amadeus ha per la prima volta annunciato l'ordine degli artisti, generando i fischi del pubblico dell'Ariston.

La classifica

1. Geolier

2. Angelina Mango

3. Annalisa

4. Ghali

5. Irama

6. Mahmood

7. Alessandra Amoroso

8. Loredana Bertè

9. Diodato

10. Alfa

11. Il Volo

12. Emma

13. Gazzelle

14. Fiorella Mannoia

15. The Kolors

16. Il Tre

17. Santi Francesi

18. Mr. Rain

19. Negramaro

20. Ricchi e Poveri

21. Dargen D'Amico

22. BigMama

23. Rose Villain

24. Clara

25. Maninni

26. Renga Nek

27. Bnkr 44

28. La Sad

29. Fred De Palma

30.

Sangiovanni

Numerosi i fischi al termine della lettura della classifica, fermati prontamente da Amadeus: «Capisco e fa parte della storia di Sanremo. Un po' è come essere allo stadio: ci sono gruppi e fan, prego di applaudire e anche di esprimere disappunto, ma vi chiedo solo il rispetto per tutti e trentai cantanti in gara».