Ariston diviso, fischi in galleria durante la lettura della classifica: le fazioni a Sanremo

Ancora fischi all'Ariston. Durante la lettura della classifica provvisoria, nuove contestazioni sono arrivate dal pubblico presente in galleria, provocando la reazione dello stesso Amadeus, costretto a intervenire.

Sanremo, la classifica provvisoria: Geolier sempre primo, seguono Angelina Mango e Annalisa

I fischi

«Capisco e fa parte della storia di Sanremo. Un po' è come essere allo stadio: ci sono gruppi e fan, prego di applaudire e anche di esprimere disappunto, ma vi chiedo solo il rispetto per tutti e trenta i cantanti in gara». Così Amadeus dopo i fischi dell'Ariston per la classifica provvisoria. Contestazioni che fanno seguito a quelle di ieri, quando all'annuncio della vittoria di Geolier alla serata delle cover il pubblico ha fischiato ampiamente il cantante napoletano. A criticare rumorosamente le scelte delle tre giurie, soprattutto il pubblico presente in galleria, da sempre il "tifo" più caldo, costituito principalmente da habitués dell'Ariston e di Sanremo. Nonostante quasi tutte le posizioni in classifica siano state fischiate, a far animare maggiormente il pubblico è stato ancora una volta il primo posto di Geolier, considerato ingiusto rispetto ad altri cantanti in gara, come Angelina Mango.