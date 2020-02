Sanremo, Massimo Ranieri a Tiziano Ferro dopo il duetto: «Tu m'hai 'a chiamà papà»

Tiziano Ferro e Massimo Ranieri a Sanremo. Tutto l'Ariston, in coro, ha intonato il ritornello del brano, accompagnando i due cantanti che si esibivano sul palco e creando un effetto suggestivo. Un momento di grande intensità ha caratterizzato l'esibizione di Tiziano Ferro e Massimo Ranieri in "Perdere l'amore", il celeberrimo successo con cui il cantante napoletano ha vinto Sanremo nel 1988. La performance è stata accolta da un lungo applauso e da una standing ovation del pubblico. «Tu da oggi m'hai 'a chiamà papà» (tu da oggi devi chiamarmi papà), ha detto in napoletano Massimo Ranieri a Tiziano Ferro al termine dell'esecuzione, mentre l'artista di Latina scendeva in platea per applaudire dal pubblico il suo "maestro".



