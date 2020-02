Sanremo 2020, Fiorello punge Amadeus: «Non si è mai drogato... Lui». Poi canta sul palco

Fiorello trasforma il palco dell'Ariston in un villaggio turistico, regalando gag con Amadeus, balletti e una canzone inedita. Papillon e giacca di velluto rossa, Fiorello danza con un gruppo di ballerini sulle note di Stayin' Alive: «Sono l'Enzo Paolo Turchi 3.0». E aggiunge: «Sono un'etoilette». Poi annuncia la «storica reunion dei Rich and Poor», i Ricchi e Poveri in formazione a quattro: «Se mi metto in mezzo faccio il reddito di cittadinanza».

LEGGI ANCHE Sanremo 2020, la Rai paga 250mila euro l'orchestra del Festival

LEGGI ANCHE Ricchi e Poveri, reunion 39 anni dopo a Sanremo: «Lo strappo si è ricucito»



Fiorello festeggia il 52% di share della prima serata di Sanremo e si concede un intermezzo da villaggio turistico con Amadeus, sputandogli l'acqua sull'orecchio. Poi rassicura:

Infine canta un inedito, "La classica canzone di Sanremo", in cui ricorda l'esperienza all'Ariston del 1995. Il brano, su musiche di Buffat, è scritto dallo stesso Fiorello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Amadeus non si è mai drogato... Lui».