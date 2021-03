Sanremo 2021, Achille Lauro conquista il palco tra piume e lacrime di sangue

Parrucca blu, piume e brillantini, questi gli elementi protagonisti dell'audace outfit di Achille Lauro sul palco dell'Ariston. A metà esibizione lacrime di sangue che scendono copiose sul volto truccato. Riferimenti alla croce di spine di Gesù, alle statue di Madonne e Santi piangenti, «il volto coperto dal trucco lacrima che lo rovina». Ospite speciale del festival di Sanremo 2021, Lauro non sembra deludere le aspettative di quanti confidavano nella sua dissacrante trasgressione per far tremare il festival della canzone italiana.

Dopo la fine della sua esibizione rimangono piume sul palco, presto fatte oggetto di ironia da Amadeus e Fiorello. Sui social si scatenano i commenti di critici e fan. «Sono la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico. Sessualmente tutto, geneticamente niente», sono le parole pronunciate da Lauro sull'Ariston per autodefinirsi durante l'intima performance presentata al pubblico.

