Sanremo 2020, le pagelle dei look della seconda serata: Piero Pelù come Irene Grandi al maschile (ma lui è promosso), Carlotta Mantovan 8

Sanremo 2020, seconda serata e seconda analisi dei look con le nostre pagelle in diretta. Se ieri Achille Lauro ha stravinto con il suo striptease in diretta, anche questa sera ci aspettiamo "grandi" cose (nel bene e nel male). Nel nostro "mirino" soprattutto Levante, nota per il suo stile bohémien, e le due giornaliste del Tg1 Laura Chimenti ed Emma D'Aquino, protagoniste femminili della serata.

Piero Pelù: 9

Praticamente il suo look è la versione al maschile di quello (toppato) di Irene Grandi nella prima serata. Solo che mentre lei sembrava una col look sbagliato a una festa del 2001, lui è nel suo elemento con gilet e pantaloni neri lucidi. Un altro motivo per amarlo? I pantaloni sono quasi a zampa d'elefante. Piero, per noi è sì.

Carlotta Mantovan: 8

La bella moglie di Fabrizio Frizzi sale sul palco fasciata in un abito da vera principessa: capelli raccolti in un finissimo chignon. Sì, sembra un po' un abito da sposa, ma lei riesce a essere discreta anche così: ergo promossa.

Fiorello in versione Maria De Filippi: 8

Dopo il trionfale inizio in veste di "Don Matteo" era difficile replicare: ma lui ci riesce vestendo stavolta i panni di Maria De Filippi. Un'imitazione semplice, un po' Bagaglino degli anni Novanta, comica al punto giusto. Soprattutto per le scarpe Mary Jane modello 43.

