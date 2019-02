Sanremo 2019 diretta quarta serata: Ligabue fa cantare l'Ariston, la gag con Bisio sulle note dei Queen

Al via all'Ariston la quarta serata del Festival di Sanremo, l'ultima prima del gran finale della 69esima edizione. L'appuntamento di questa sera sarà dedicato ai duetti, mentre l'ospite d'onore sarà Luciano Ligabue, che tornerà all'Ariston per la prima volta dopo il 2014. Previsto un omaggio a Francesco Guccini, ovviamente in duetto con Claudio Baglioni.

Ore 21.21 - Sul palco dopo la pubblicità compare Ligabue con "Luci d'America". Poi è protagonista di una gag con Bisio con diversi ingressi sulle note dei Queen. Tutto l'Ariston lo acclama e intona "Urlando contro il cielo". Poi il duetto con Baglioni su "Dio è morto" come omaggio a Francesco Guccini.

Ore 21.17 - Irama duetta con Noemi

Ore 21.12 - Motta duetta con Nada

Ore 21.07 - Federica Carta e Shade cantano con Cristina D'Avena

Ore 20.53 - Inizia il Festival con l'ormai consueta performance di Claudio Baglioni con un completo argento. I ballerini sono in tenuta circense, tra trampolieri e mimi. «Il nostro mestiere è regalare incanto, stupore, meraviglia al pubblico», dice Claudio Baglioni spiegando il senso della performance circense che ha aperto la quarta serata di Sanremo, dedicata ai duetti dei 24 artisti con ospiti. «Ci saranno 56 artisti sul palco, un numero mai visto qui, che ci daranno contezza del loro talento, della loro arte, della loro passione», spiega il dittatore artistico prima di introdurre Virginia Raffaele, in abito monospalla che è tutto un luccichio, e Claudio Bisio con una delle sue giacche ormai proverbiali.

Per quanto riguarda la gara ognuno dei 24 artisti partecipanti interpreterà il brano in gara con amici e ospiti. Fabrizio Moro si esibirà con Ultimo; Ermal Meta con Simone Cristicchi; Brunori Sas con The Zen Circus; Manuel Agnelli con Daniele Silvestri; Beppe Fiorello con Paola Turci; Neri Marcorè con Nek; Paolo Jannacci e Massimo Ottoni con Enrico Nigiotti; Rocco Hunt e i Musici Cantori di Milano con Boomdabash; Gué Pequeno con Mahmood; Irene Grandi con Loredana Bertè; Syria con Anna Tatangelo; Bungaro ed Eleonora Abbagnato con Francesco Renga; Enrico Ruggeri e Roy Paci con Negrita; Nada con Motta; Tony Hadley e le coreografie dei Kataklò con Arisa; Noemi con Irama; Giovanni Caccamo con Patty Bravo e Briga; Jack Savoretti con Ex Otago; Morgan con Achille Lauro; Cristina D'Avena con Federica Carta e Shade; Sottotono con Nino D'Angelo e Livio Cori; Diodato e Calibro 35 con Ghemon; Biondo con Einar; Il violinista Alessandro Quarta con Il Volo.



Al miglior duetto andrà un premio speciale. Cambia la modalità di voto: il televoto pesa per il 50%, la sala stampa per il 30%, la giuria degli esperti per il 20%. Non vota più la demoscopica. A fine serata verrà messa a punto una nuova classifica, in base alla media tra le percentuali di voto ottenute durante la quarta serata ( duetti) e quelli delle serate precedenti.