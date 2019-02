Sanremo 2019, band romana accusa Achille Lauro: «Rolls Royce plagio di una nostra canzone»

Accuse di plagio per Achille Lauro e la sua Rolls Royce, la canzone presentata al Festival di Sanremo. I componenti della band romana Enter hanno sporto denuncia, come informa lo studio legale Riccio&Narciso di Caserta, perché la traccia musicale del rapper romano sarebbe molto simile a quella del loro brano "Delicata… mente" realizzato nel 2014, registrato in SIAE, e nuovamente pubblicato in occasione della partecipazione, nel 2015, a Sanremo Doc.

«I miei assistiti - ha dichiarato l'avvocato Biagio Narciso - mi hanno riferito di aver verificato la perfetta sovrapponibilità delle tracce audio del brano presentato a Sanremo con quello di loro paternità. Esiste una perfetta corrispondenza della base musicale della chitarra della canzoneRolls Royce presentata dal cantante Achille Lauro a Sanremo con Delicata… mente degli Enter, così come dimostrato dal software e da una perizia tecnica da loro consegnatami».

