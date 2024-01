Fiorello: «Claudio Baglioni si ritira? Non può farci uno scherzo così»

"VivaRai2!" ha iniziato la settimana con Fiorello, Biggio, Casciari e la loro squadra. Durante la rassegna stampa, Fiorello ha commentato l'annuncio di Claudio Baglioni he ha confermato il ritiro dalle scene entro il 2026, scherzando sui "famosi 1000 giorni di me e di te". Dopo un omaggio musicale e un medley delle canzoni di Baglioni, Fiorello ha continuato a scherzare sul tema, citando l'annuncio umoristico dei Gemelli di Guidonia di terminare la loro attività entro il 2084.

Teatro di Roma, l'ironia di Fiorello

Dalla musica si passa la teatro: a far discutere questa volta è la nomina di Luca De Fusco alla direzione generale del Teatro di Roma. "La destra voleva venire anche qui, ma non ha trovato terreno fertile - scherza Fiorello, che poi ironizza -. La stagione a teatro si aprirà con 'Natale in casa Crosetto'. Poi, dopo Roma, l'obiettivo è la Scala di Milano: lì verrà portato in scena 'Il Barbiere di Predappio'". In chiusura di puntata anche una piacevole sorpresa: un collegamento con l'Ariston, per vedere i progressi della costruzione del glass di 'VivaRai2!' a Sanremo . E sul cantiere spunta anche Amadeus, direttore artistico operaio: Fiorello può così presentare ai telespettatori il nuovo spot del Festival, sempre a tema 'Sanremo si ama': a parteciparvi tutti i co-conduttori e le co-conduttrici della rassegna musicale, ormai sempre più vicina.