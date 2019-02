Sanremo 2019, Celentano: «Baglioni spazza l'immobilismo, bravi Silvestri e Cristicchi»

Adriano Celentano, alle prese con la guarigione da un malanno di stagione, dà il suo giudizio su Sanremo. «Bravo Claudio! Per la seconda volta hai centrato in pieno l'obiettivo che è quello di aver dato finalmente una svolta al Festival. Un festival che fu giusto fino a che c'era Baudo. Dopo di lui, il crollo. Finché non sei apparso tu». celentano ha scritto una nota e coglie nel festival di Baglioni «il vento che pulisce e spazza via il pericoloso immobilismo di chi ti ha preceduto».

«Non sono in grado, dopo due sole performance, di giudicare le canzoni a parte l'accattivante brano di Daniele Silvestri e il bellissimo testo del bravo Cristicchi», aggiunge Celentano in una nota. «Però so riconoscere il vento che pulisce e spazza via il pericoloso immobilismo di chi ti ha preceduto. Fortissima anche la scelta dei due al tuo fianco in prima linea: Claudio Bisio e la fantastica, inarrivabile Virginia Raffaele. Siete forti ragazzi!», conclude.

