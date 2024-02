aTuttoCuore, l'opera show di Claudio Baglioni arriva stasera su Rai1. Da “E tu come stai?” a “Poster”: scaletta del concerto, orario e anticipazioni

Serata imperdibile per i fan di Claudio Baglioni. L'opera show più spettacolare ed epica del cantautore «aTuttoCuore» andrà in onda stasera in tv su Rai1 mercoledì 14 febbraio alle ore 21.30.

Cosa vedere stasera in tv? Da "A tutto cuore" al "Grande Fratello" ma anche "Mare Fuori 4": i programmi in onda oggi 14 febbraio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

San Valentino, il giorno dedicato all'Amore e agli innamorati, verrà celebrato dalla rete ammiraglia Rai con il visionario ed emozionante progetto live che l'Artista ha scelto per l'inizio del countdown del suo addio alle scene, tra mille giorni.

Firma la regia televisiva dell'evento di Rai1 Duccio Forzano, mentre la direzione artistica e la regia teatrale sono di Giuliano Peparini e la produzione di FriendsTv.