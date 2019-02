«Mi piace questo Festival»: pace fatta tra Salvini e Baglioni?

“Mi sta piacendo Sanremo. E in giro per la campagna elettorale abruzzese, prima di andare a letto, lo guardo in tivvù come tutti”. Lo dice Matteo Salvini andando via da Rivisondoli, uno delle decine di paesini abruzzesi che sta girando. Quindi pace fatta tra Salvini e Baglioni? Pare proprio di sì (anche se da qui a sabato può sempre succedere di tutto). “Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati, senza fiatare...Ora posso addormentarmi tranquillo”, ha twittato il vicepremier l’altra sera.

Eccolaaaaaaa!

“Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati, senza fiatare...”

Ora posso addormentarmi tranquillo😉

Notte da Rivisondoli, amo l’Abruzzo.#SANREMO2019 pic.twitter.com/TNAygLhMrD — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 7 febbraio 2019



E nel comizio a Pescara: “A Sanremo faccio il tifo per i ragazzi abruzzesi, 'il Volo' ". E ancora: “Un ministro mangia, dorme e si fa anche la doccia cantando le canzoni di Claudio Baglioni, così mettiamo a posto le cose". E a fine comizio parte dagli amplificatori 'Questo piccolo grande amore'. E diventa la colonna sonora dei selfie del Capitano.

