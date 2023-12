Achille Lauro e Can Yaman, la carica dei talenti

Un riconoscimento ai talenti delle arti è “Marateale Award in Winter”, versione “invernale” della kermesse “Marateale – Premio internazionale Basilicata”, guidata dal direttore artistico Nicola Timpone e dalla presidente Antonella Caramia. Ieri nella Sala della Protomoteca in Campidoglio si sono susseguiti applausi e congratulazioni, introdotti dalla conduzione di Eva Immediato. A rompere il ghiaccio Massimiliano Caiazzo, amatissimo attore di “Mare fuori” in cui ha il ruolo di Carmine Di Salvo e che ha ricevuto il premio per primo, seguito dalla consegna del Maratea Winter al mitologico Franco Nero. Giorgio Tirabassi «con orgoglio» ha vestito i panni di Paolo Borsellino nella miniserie di Gianluca Maria Tavarelli, ma è stato accolto dagli applausi Achille Lauro, che ha ricevuto il riconoscimento dalle mani dell’assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport Alessandro Onorato. Il cantante romano, all’anagrafe Lauro De Marinis è rimasto giusto il tempo della consegna: Lauro ha deciso di fare una sorpresa a centinaia di adoranti fan che hanno risposto all’appello fatto via social con un appuntamento misterioso al cinema Antares di viale Adriatico a Montesacro, quartiere dove la sua storia professionale ha avuto inizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra il pubblico ad applaudire si riconoscevano la giornalista Paola Trotta, Elena Russo, Pietro Genuardi, Emilio Fracchini e Veronica Ursida, mischiati tra Roberto Ciufoli, Alessandro Parrello, Silvia Salemi, Pino Quartullo, Graziano Scarabicchi, Andy Luotto e Giulia Ragazzini. Un’ovazione ha accolto il produttore Paolo Del Brocco e Seydou Sarr, protagonista del film diretto da Matteo Garrone “Io Capitano”, fresco di candidatura ai Golden Globe per l’Italia e assente giustificato. Splendida Micaela Ramazzotti premiata come attrice e regista di “Felicità” vincitore del Premio Spettatori nella sezione Orizzonti Extra della Mostra del Cinema di Venezia. Applausi per il fascinoso Can Yaman, che sui suoi canali social ha rivelato che su Canale 5 arriverà “Viola come il Mare2” e congratulazioni a Paolo Bonolis in tv con "Ciao Darwin 9”, che viene definito nella motivazione un «poliedrico mattatore». Premiati anche l’attore e produttore Walter Nicoletti, il produttore cinematografico Giuseppe Saccà amministratore delegato Eagle Original Content, la sceneggiatrice Ludovica Rampoldi, la produttrice Francesca Verdini, l’attore lucano Antonio Gerardi e il regista Laszlo Barbo.