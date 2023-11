Che Tempo che Fa, tutti gli ospiti domani (domenica 19 novembre) di Fabio Fazio: da Antonio Albanese ad Achille Lauro

A colpi di record d'ascolti Fabio Fazio e tutta la sua squadra di “Che Tempo Che Fa” si preparano al nuovo appuntamento di stagione in onda Domenica 19 novembre 2023 sul NOVE. Come sempre ad aprire la diretta alle ore 19.30 il nuovo spazio “Che tempo che farà”, il backstage comandato da Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all'inizio del programma previsto per le 20.