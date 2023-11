Rudy Zerbi: «Grazie ad Amici di Maria mantengo i miei figli». L'omaggio dei prof allo show della De Filippi

Amici di Maria De Filippi è un programma di successo. Un programma che va in onda da 23 anni e che continua a battere record di ascolti, puntata dopo puntata. La formula segreta la conosce solo la padrona di casa che ogni stagione non rinuncia a regalare qualche sorpresa a il suo pubblico a casa.

«Non si !nisce mai di imparare e Maria mi ha insegnato moltissimo, aprendomi le porte di un mondo per me nuovo come quello televisivo», racconta a Nuovo Tv Alessandra Celentano, storica prof di danza. «Ho imparato tantissimo con lei. Stare accanto a Maria è un grande privilegio che, unito a stima e affetto, diventa il connubio più speciale che si possa trovare nella vita lavorativa e non».

C’è chi, invece, grazie alla De Filippi ha cambiato lavoro. «Maria mi ha dato una grande opportunità quando sono stato in dif!coltà professionale», racconta Rudy Zerbi sempre al settimanale televisivo. «Mi ha dato non solo un lavoro ma una ragione di vita e la possibilità di continuare a stare nel mondo che io amo, che è quello della musica, dei ragazzi e del futuro dei giovani.

Le devo veramente tutto. Se oggi non sono solo ad Amici ma posso mantenere i miei figli, farli studiare e dar loro una casa lo devo a lei, Maria: non ho certo vergogna ad ammetterlo, anzi, sono fiero di poterlo dire».

Mediaset fa causa a Heather Parisi: «Inaccettabile ciò che ha detto su "Amici"». Ecco cosa è successo

A dire grazie a Maria De Filippi è anche Lorella Cuccarini che una volta fuori da Raiuno, da La vita in diretta con Alberto Matano, non si è lasciata scappare l'opportunità di tornare a fare quello che più le piace: danza.

«Ero stanca e sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere. Ed è arrivata lei», ha dichiarato Lorella. «Le ho parlato come si parla a un’amica, a cuore aperto, e lei mi ha spalancato le porte e mi ha dato spazio senza timore, lasciandomi spesso carta bianca. Maria è un essere speciale e tutto il successo professionale e privato che ha se lo merita incondizionatamente».