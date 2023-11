Veronica Peparini incinta a 52 anni, l'annuncio a Verissimo: «Sono due gemelle, alla mia età non era facile»

È stata una domenica speciale per Canale 5 e per i suoi telespettatori. Ospiti di Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Müller hanno annunciato oggi di aspettare due gemelle. Tra lo stupore di Silvia Toffanin e gli applausi del pubblico in studio, la coppia ha poi raccontato la scoperta della gravidanza e l'annuncio dato ad amici e famiglia.

