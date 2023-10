Mercoledì 4 Ottobre 2023, 08:34 - Ultimo aggiornamento: 08:36

Romanzo Criminale e Gomorra, la storia in tv continua. Le case di produzione Sky Studios e Cattleya (parte di Itv Studios) sono al lavoro per scrivere i prequel delle due serie italiane di successo anche internazionale. Nell'ambito di Sky20anni, la due giorni romana di celebrazioni per i 20 anni di Sky in Italia, è arrivato l'annuncio ufficiale che riguarda le due saghe che hanno segnato fortemente il corso della serialità italiana influenzando anche il cinema. «È il momento giusto per tornare al punto di partenza, siamo in fase di scrittura per entrambi i progetti», ha spiegato Nils Hartmann, Evp Sky Studios per l'Italia e la Germania.

Riccardo Tozzi, fondatore di Cattleya, ha sottolineato che il mondo che le due serie raccontano «è ancora pieno di potenzialità, curiosità e cose inesplorate, quindi l'idea di poterci tornare sopra per me è stata un po' una chiamata alle armi». Nel discorso tenuto in apertura dell'evento per i 20 anni di Sky, alle terme di Diocleziano, Dana Strong, ceo di Sky Group, ha affermato che «Sky Italia è ora un motore di creatività nel nostro gruppo e ci sono tanti incredibili show e produzioni di cui siamo estremamente orgogliosi, che sono stati immaginati, scritti e prodotti dai nostri colleghi e dai nostri partner qui in Italia», e ha assicurato che «l'Italia è al centro del nostro futuro ed è un asset fondamentale nella nostra strategia».In particolare, la origin story di Romanzo Criminale La serie si concentrerà sugli anni precedenti all'ascesa della Banda della Magliana e dei suoi componenti, dal Libanese (Francesco Montanari) al Freddo (Vinicio Marchioni), mentre quella di Gomorra racconterà l'exploit criminale del boss Pietro Savastano (Fortunato Cerlino), da quando era solo un ragazzo di strada fino a diventare il più importante e spietato boss di Napoli.In onda per due stagioni tra il 2008 ed il 2010, Romanzo Criminale-La serie è stato l'adattamento tv del film omonimo di Michele Placido, a sua volta tratto dal libro di Giancarlo De Cataldo (edito da Einaudi).Lo scrittore e magistrato, che sarà a bordo del progetto anche per il prequel, ha svelato: «Ci stiamo orientando su un periodo immediatamente precedente sia al film che alla serie, che già parlavano di una genesi'. Vogliamo raccontare la psicologia dei personaggi, in particolare di quelli che sono entrati nel cuore di tutti, e nello stesso tempo stiamo pensando di mescolare gli ambienti, anche più di quanto si è fatto in Romanzo Criminale».Gomorra è stato il fenomeno seriale italiano degli ultimi anni: cinque stagioni, trasmesse dal 2014 al 2021, che sono diventate cult anche all'estero. La serie ispirata dall'omonimo besteller di Roberto Saviano, infatti, è stata venduta in oltre 190 territori nel mondo. Alla scrittura del progetto, ancora una volta, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli: «Quando Riccardo e Nils ci hanno detto che si poteva fare una nuova stagione di Gomorra tornando indietro - ha raccontato Fasoli - è stato fantastico. Ci divertiva che con Gomorra abbiamo conosciuto dei personaggi da grandi, Pietro, Imma... delle persone fatte in un certo modo. Tornare indietro è come domandarsi come si fa a diventare così?'. Cadute, ferite, incidenti, quali opportunità hanno mancato. Tutto questo è affascinante».«Fin dall'inizio - ha aggiunto Ravagli - per capire da dove era partita tutta la vicenda abbiamo studiato cos'è successo prima, cioè da cosa era nato il fenomeno della camorra, perché era così radicato sul territorio, in che maniera si erano innescate le dinamiche che avevano portato Secondigliano a diventare il più grande supermercato della droga in Europa negli Anni 90. Ora abbiamo l'occasione di dare un corpo e una forma a questo materiale interessantissimo. Per noi il focus, l'anno di partenza, è il 1977».