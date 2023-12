Valeria Angione: «Dico grazie agli haters. Con i post sponsorizzati sui social mi sono comprata casa e macchina»

Valeria Angione ringrazia gli haters, gli odiatori. Perché i social ti danno «un ego gigante. Penso anche a me, che ogni giorno vengo riempita di complimenti, 80mila like,1 milione di visualizzazioni: è difficile restare con i piedi perterra. Gli haters invece ti aiutano a non montarti la testa».

Valeria Angione e il rapporto con i social

Nella sua bio si descrive anche come attrice. «Mi è sempre piaciuto stare al centro dell’attenzione - racconta al Corriere della Sera - a 10 anni i miei genitori mi hanno iscritto a un corso di teatro.

Abitavo sullo stesso pianerottolo dei miei cugini e li costringevo a fare di continuo spettacoli teatrali; portavo tutti sul terrazzo e mettevo in scena “I tre porcellini”, “Cappuccetto rosso”,... Tutte le favole che leggevo dovevo rappresentarle ovviamente da protagonista». Poi «a 11 anni entrai nella compagnia di Maurizio Casagrande e per quasi due anni ho girato l’Italia con Io speriamo che me la cavo».

Gli esordi

Ma sono arrivati anche i primi no, grazie: «Da piccola non ho mai avuto un no, anzi quel primo sì mi aveva fatto pensare che fossi già attrice perché ho iniziato a lavorare da subito. Crescendo mi sono resa conto che non era semplice, i provini non andavano come volevo: per Gomorra 3 cercavano una ragazza più piccola, per la fiction di Rai1 Sirene forse ne cercavano una più bella. Quei no mi diedero la consapevolezza di non essere perfetta come credevo».

A quel punto Valeria decise di aprire una pagina su Facebook. «Iniziai con piccoli video sui retroscena dell’universitario medio. Poi la pandemia mi ha dato tanta visibilità, tutti avevano il telefono in mano e io creavo video sui Dpcm».

I post sponsorizzati

Sui social le pubblicità «valngono tanto da comprare una casa o una macchina. È incredibile quanto sia cambiata la mia vita. Poi ci sono i tour e il libro, che però non sono equiparabili ai guadagni di un piccolo post. Potrei vivere solo di “adv” (pubblicità, ndr) su Instagram, Facebook e TikTok ma ho addosso il sacro fuoco del palcoscenico che brucia».

Nel 2022 Valeria Angione ha fatto il suo primo spettacolo teatrale (Riparto da Me, 9 date sold out), a marzo 2024 sarà nei teatri con un nuovo tour, «Binario 29 ¾: «Racconterò a mio modo la trasformazione dei ragazzi come me che si avvicinano ai 30 anni, un traguardo che nessuno accetta perché vogliamo tutti restare bambini, ma è un treno che deve passare perché porta a un nuovo viaggio, a nuove avventure, a nuove scoperte».