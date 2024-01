Salvatore Esposito e la proposta di matrimonio alla sua Paola: l'attore di Gomorra sui pattini a New York

«"Ubi tu , ibi ego". Ovunque sarai,io sarò. Ps : She said Yes». Così l'attore Salvatore Esposito, noto per il ruolo di Genny Savastano in "Gomorra", ha commentato il video della proposta di matrimonio alla sua compagna Paola Rossi. L'attore ha scelto una location suggestiva, la pista di ghiaccio del Rockefeller Center a New York , decorata per le festività natalizie.